是否援助乌克兰战机 丹麦防长：夏季前决定

（法新社哥本哈根11日电） 丹麦国防部长波尔森今天表示，随着波兰和斯洛伐克开始向乌克兰增援米格-29（MiG-29）战机，他预料丹麦和盟国将在「今夏之前」决定是否向乌国提供西方战机。

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法新社报导，丹麦代理防长波尔森（ Troels Lund Poulsen）在访乌期间表示，是否提供战机援助的讨论需要时间，因为各国必须共同行动。

波尔森告诉数间丹麦媒体，「丹麦不会单独行动」，且在不久的将来「可做出相关决定」。

他说，「我们需要与几个国家一起做这件事，并将就此与美国展开对话」。

据报导，斯洛伐克和波兰已分别于3月底和4月初开始向乌克兰移交苏联设计的米格-29战机。

波兰已表示将向基辅提供该国所有的米格-29战机，总数约有30架。

尽管基辅屡次提出要求，西方国家仍未承诺提供诸如美国设计的F-16等先进战机，且华府迄今仍坚称不会提供战机。

荷兰和法国则不排除提供战斗机的可能性；英国也在2月提议协助训练乌国飞行员。

丹麦目前拥有一支由43架F-16战机组成的机队，其中30架正在服役，且该国已采购27架更先进的F-35战机。

© 2023 AFP