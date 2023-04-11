法国编舞家皮耶拉寇特辞世 享耆寿91岁

（法新社巴黎10日电） 法国编舞家皮耶．拉寇特（Pierre Lacotte）今天逝世，享耆寿91岁。他年轻时曾帮助芭蕾巨星纽瑞耶夫（Rudolf Nureyev）逃出苏联。

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拉寇特的妻子特斯玛（Ghislaine Thesmar）说：「我们的皮耶于凌晨4时离开人世。这让人哀痛，他还有那么多计画，也在写书。」特斯玛曾是首席舞者，现已退休。

特斯玛说，拉寇特因伤口化脓，在法国南部小镇滨海拉赛纳（La Seyne-sur-Mer）一家诊所逝世。

拉寇特1932年生于大巴黎地区的夏图（Chatou），年方19岁就成为巴黎歌剧院芭蕾舞团（Paris Opera Ballet）舞者。他自1950年代末期开始成为独立舞者和编舞家。

根据英国广播公司（BBC）纪录片中的叙述，苏联出身的传奇芭蕾舞者纽瑞耶夫1961年到巴黎巡演，与拉寇特结为好友，拉寇特和其他人一起帮助纽瑞耶夫逃离苏联国家安全委员会（KGB）探员的手掌心，在巴黎布杰机场（Le Bourget）寻求庇护。

纽瑞耶夫的逃亡喧腾一时，英国影人雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）2018年执导的传记电影「白乌鸦：纽瑞耶夫传奇」（The White Crow）也描绘拉寇特在其中扮演的角色。

自1968年起，拉寇特因为踝伤，逐渐将重心转向巴黎歌剧院的档案室。

他在职业生涯后期致力于将一些被世人遗忘的19世纪芭蕾舞作品重新带上全球重要舞台，例如1832年推出、第一出舞者完全踮起脚尖的舞码「仙女」（La Sylphide），以及1862年由莫斯科大剧院芭蕾舞团（Bolshoi Ballet）首演、带有东方遐想的「法老王之女」（Pharaoh's Daughter）。

莫斯科大剧院芭蕾舞团今天向拉寇特致敬，形容他是「才华洋溢、心地慷慨的人」。

拉寇特于2021年推出他最后的作品，是以法国作家史坦达尔（Stendhal）1830年小说改编而成的「红与黑」（The Red and the Black）。

© 2023 AFP