波兰：与美结盟是欧洲安全绝对基础

（法新社华沙11日电） 法国总统马克宏就与美国和中国的关系发表争议性的言论后，波兰总理今天说，与美国结盟是欧洲安全的「绝对基础」。

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波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）在登机展开访美行程前说，波兰2025年担任欧盟轮值主席国时，将把和华府的伙伴关系当作「主要优先事项」。

莫拉维茨奇说：「与美国结盟是我们安全的绝对基础，这基于经济合作和国防领域两个支柱。」他的美国行将包括与美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）会谈。

他还说：「一些西方领导人梦想与所有人，俄罗斯和远东的一些大国合作。」他未指名道姓说出这些领导人的姓名。

然而，莫拉维茨奇发表这些评论的时间点就在法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的争议性发言之后。甫结束访中行程的马克宏说，欧洲在台湾问题上绝不能成为华府或北京的「追随者」。

马克宏接受欧洲政治新闻网站Politico和「回声报」（Les Echos）访问时说，欧洲有可能陷入「不属于我们的危机」，在国防事务上应该「减少对美国人的依赖」。

但莫拉维茨奇今天说，他希望透过批准和「延长」防卫装备合约，来「加强」与华府的关系。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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