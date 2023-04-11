瑞士总统为瑞银并瑞信辩护 称若不救将掀大灾难

（法新社伯恩11日电） 瑞士总统柏塞兹今天为了政府主导由瑞士最大银行瑞士银行（UBS）收购第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse），赴国会说明辩护。他对议员说，若放任瑞信倒闭将引发大灾难。

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瑞士国会召开特别会议，讨论引发争议的3月19日瑞银并购瑞信案。柏塞兹（Alain Berset）出席会议解释他的政府为何私下迅速安排这桩交易。

柏塞兹表示，若任由瑞信倒闭，当3月20日周一股票市场开市，「可能会造成国际金融危机，这不仅会对瑞士国家、企业与民间消费者带来破坏性的影响，也会重创我国声誉」。

不过他也说：「瑞信的殒没并非瑞士的殒没。是少了一家银行，虽是一家大银行，但不过是一家银行，仅只于此。」

这起并购案大大改变了瑞士的金融业版图。位于阿尔卑斯山区的富国瑞士，国家威望大多来自提供健全的金融服务。

瑞士联邦议会（Federal Assembly）议员发现，他们在瑞银并购瑞信已成既定事实后才得知此事，因而召开这场为期3天的特别会议。

由于瑞信走过167年历史成为瑞士第2大银行，过程中也提供资金协助瑞士工业扩张，因此瞬间遭到并购令瑞士民众与国会议员感到不安。

柏塞兹对拥有46席的上议院「联邦院」（Council of States）表示：「若不干预，瑞信非常可能在3月20或21日沦落债务违约。」

他说，与其让瑞信破产、国有化或尝试重组一家公信力已经中枪的银行，由同业接收被视为让市场恢复信心最可行的选项。

特别会议的辩论已移至拥有200席的国会下议院「国民院」（National Council）进行。

© 2023 AFP