瑞银并瑞信惹议 瑞士总统将亲赴国会辩护

（法新社瑞士伯恩11日电） 瑞士总统柏塞兹（Alain Berset）今天将在国会特别会议中，针对瑞士信贷（Credit Suisse）倒闭问题，替瑞士银行集团（UBS AG）筹划的瑞信并购案辩护。

广告 继续浏览后续

在3月18至19日的周末，瑞士银行集团经瑞士政府仓促安排下同意收购对手瑞士信贷银行，以防全球金融崩溃。该交易案3月19日以闭门方式火速完成。

在国会议员发现并购已成既成事实后，瑞士首都伯恩（Bern）的联邦国会宣布召开为期3天的特别会议。

这次并购案极大改变了瑞士的金融格局，瑞士绝大多数国家声望都奠基于稳健的银行业务。

此案也引发大众及立法者的不安，因为瑞士第2大的瑞士信贷成立167年以来，为瑞士工业成长提供资金援助，却在一夕间濒临倒闭。

特别会议于当地时间上午11时15分（格林威治标准时间9时15分）召开，届时政府将对46名成员组成的上议院联邦院（Council of States）发表声明。

辩论将于下午5时15分（格林威治标准时间15时15分）转移到有200名议员的下议院国民院（National Council）举行。

国会发言人告诉法新社，柏塞兹今天将发表谈话。

国民院希望厘清3件事，包括为支持救援行动所提供的担保、对瑞士信贷的管理机构采取法律行动的可能性，以及针对被视为「大到不能倒」银行的管理规定。

© 2023 AFP