科技怪咖改装无人机投手榴弹 助乌军守住巴赫姆特

（法新社乌克兰巴赫姆特附近11日电） 在乌克兰东部前线，一支乌军支援部队改装精巧无人机对敌人投掷手榴弹。负责人说，这让乌军抵御俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团一波波攻势，让巴赫姆特至今仍未陷落。

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在巴赫姆特（Bakhmut）附近一处训练营，重装士兵发射武器时的刺耳声响此起彼落，他们之中有一名戴眼镜男子拿着灰袋子洋洋得意地穿越原野。

戴迷彩头盔、胡须修剪整齐的30多岁士兵欧勒山大（Oleksandr）一边从袋子里拿出一架不起眼的无人机一边说：「我的武器更精巧许多，这些可都是军队眼线。」

欧勒山大是乌军第5旅的空中支援部队负责人，除了大部分时候提供侦监，他们也运用特别改装的无人机投掷手榴弹。

他的任务就是操作无人机在巴赫姆特��一带上空飞行，那里是这场战争最长战役所在，目前正是俄、乌部队交战焦点。

没有值勤的时候，欧勒山大会进行训练或修理无人机。

他说：「我们确认敌人后可以跟攻击部队一起行动。」

在现代战场上，无人机可以即时让炮兵部队威力升级，几乎已取代负责校准打击火力的侦察员角色。

但是在这一点上，敌人也一样。因此乌方无人机操作员同时也得致力消灭俄方无人机。

乌军通常只有商业无人机可用。操作员得先破解软体，「使其不会被俄方无线电侦搜察觉」，也可以将无人机改装成具有投掷手榴弹或急造爆炸装置（IED）的功能。

要能够做到这样，无人机机身就得装上可以用遥控器启动的3D列印炸弹外壳，以便能够拉动手榴弹上的保险栓并且投弹。

而为达此一目的，他们最常用的技巧别无其他，就是以尝试错误法费心去制作。

他记得第一次成功时是操作无人机投掷手榴弹，摧毁了一具MT-12式反坦克炮，后来又继续改装出一款上头写有日文「神风」（kamikaze）的无人机。

欧勒山大表示，多亏了无人机，才让巴赫姆特至今仍然没有陷落。

他指着数月以来俄军一波波攻势迭遭乌军抵抗的前线方向说：「俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner）对巴赫姆特的攻势遭到会投手榴弹的无人机拖住。」

「这有点像是遭遇到科技怪咖（geek）的反扑。」

© 2023 AFP