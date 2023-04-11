美国6岁学童开枪打伤老师 母亲遭以重罪起诉

（法新社华盛顿10日电） 今年1月，美国一名6岁的小学生在校开枪将老师打成重伤，他的母亲今天被维吉尼亚州检方以疏于照顾儿童的重罪起诉。

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纽波特纽斯（Newport News）检察官办公室声明表示，这名男童的母亲泰勒（Deja Taylor）除了依这项重罪遭起诉外，大陪审团也控诉她「鲁莽留下装有弹药的枪枝而危害儿童的轻罪」。

泰勒的律师艾伦森（James Ellenson）表示，他的委托人「将于本周稍晚自首」。

纽波特纽斯检察长葛温（Howard Gwynn）表示，他正在调查这起广为人知的枪击案，将要求任命一个具有广泛调查权的公民所组成的「特别大陪审团」，来检讨学校对维安的安排。

根据警方的说法，这名小学1年级男童1月6日从书包掏出母亲合法取得的9mm金牛座（Taurus）手枪，并朝他的老师兹沃纳（Abigail Zwerner）开枪。

25岁的兹沃纳因手部、胸部受伤，住院治疗两周。

这名男童的家人在事发后不久发出声明表示，男童有「严重的残疾」，那把手枪则已被「保管」在家中。

据说事发前，曾有另一名学生警告校方说这名男童带枪上学，但警方并未接获相关通报。

兹沃纳4月初对校方人员提起民事诉讼，并要求4000万美元的赔偿。她指控校方没有约束男孩的暴力行为，而且没有对另一名学生的事前警告做出因应。

有将近4亿把枪枝流通的美国经常发生校园枪击事件，最近的一起悲剧发生在3月底，当时有3名9岁学童和3名成人在田纳西州纳希维尔（Nashville）的私立教会学校中遇害。

虽然涉及年幼儿童在家不当使用枪枝的意外在美国屡见不鲜，但10岁以下孩童犯下校园枪击案却相当罕见。美国研究人员瑞德曼（David Riedman）汇整的资料库显示，自1970年代至今，只有15件这样的事件。

© 2023 AFP