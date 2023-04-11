美法院恐禁用堕胎药 美国各州掀囤药潮

（法新社洛杉矶10日电） 美国加州州长今天宣布开始储备堕胎药，与其他自由派州别共同捍卫美国生殖保健服务，反对保守派主导的堕胎药禁令。

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德州保守派联邦法官卡司马里克（Matthew Kacsmaryk）上周裁决，禁止全美各地使用堕胎药物美服培酮（mifepristone，RU 486）；数小时后，华盛顿州联邦法官莱斯（Thomas Rice）作出相反决定。

美国司法部今天对于卡司马里克所作裁决提出上诉，要求冻结这项禁令。卡司马里克是前总统川普（Donald Trump）任命的反堕胎运动人士。

加州州长纽松（Gavin Newsom）表示，作为美国人口最多的州，加州已经获得了200万剂米索前列醇（Misoprostol），这款药物通常与美服培酮并用，但单独服用也能安全有效地引产。

纽松说：「为了因应这种极端分子对流产药物的禁令，我们州已储备了流产药物的替代药品，确保加州民众能持续获得安全的生殖健康疗法…我们不会屈服于试图剥夺这些关键堕胎服务的极端分子，药物流产在加州依然合法。」

同为民主党人的麻萨诸塞州州长希利（Maura Healey）今天表示，麻州已开始储备美服培酮，目前已取得约1年用量；华盛顿州民主党籍州长英斯利（Jay Inslee）上周也宣布，该州已收到约3年用量的美服培酮。

美国食品暨药物管理局（FDA）早在20多年前就认定美服培酮是安全有效的药物，并批准使用至今。

© 2023 AFP