美肯塔基州银行员工持枪滥射4死9伤 过程直播上网

（法新社路易维尔10日电） 美国肯塔基州路易维尔（Louisville）一名23岁银行雇员今天在工作地点持枪杀害4人，并伤及9人，还将攻击过程直播上网，随后遭警方击毙。

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警方表示这名枪手为白人男子史特强（Connor Sturgeon），他去年以全职员工身分加入老国民银行（Old National Bank）位于路易维尔市中心的分行。

警方于当地时间今天早上8时38分接获银行枪案通报，3分钟内赶抵现场。代理警长葛文-维拉罗尔（Jacquelyn Gwinn-Villaroel）今天下午在记者会上表示，凶嫌史特强对员警开枪，警方随即反击将他击毙。

葛文-维拉罗尔表示，枪手「选择的武器是步枪」，但没有具体说明这是否就是美国枪击案中常被作为凶器的那种攻击性武器。

Instagram母公司Meta发言人告诉法新社，公司「正在接洽执法部门，并迅速移除早上这起悲剧事件的直播内容」。

目前尚未掌握凶嫌犯案动机，不过美国有线电视新闻网（CNN）引述执法消息人士说法表示，史特强刚被告知将遭到开除。

葛文-维拉罗尔指出，伤者中有3人情况危急，包括一名员警头部中弹，还有另一名员警受伤。

© 2023 AFP