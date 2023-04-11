观光业回温 古巴宣布解除美元存款禁令

（法新社哈瓦那10日电） 古巴政府今天意外宣布解除对银行的美元现金存款禁令，推翻这个共产主义岛国2021年6月开始实施的政策。

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古巴中央银行（BCC）今天在该国政府的「官方公报」（Official Gazette）上发布一项决议称：「从现在起，金融和银行机构将接受银行帐户的美元现金存款。」

古巴政府约2年前宣布这项禁令，当时表示由于古巴受到美国禁运制裁产生重重困难，因此祭出这项措施。 禁令取消的同时，古巴正面临30年来最严重的经济危机，近几周食品、药品和燃料短缺情况日益严重。

古巴重要的观光产业在疫情期间大受打击，不过如今出现复苏，政府表示这是今天宣布取消禁令的原因之一。 古巴自1962年来一直受到美国大范围制裁，阻碍政府以美元进行交易。

美国前总统欧巴马时期制裁措施相对宽松，川普时期则加大制裁力度。在2021年1月川普任期最后几天，美国将古巴重新列入支持恐怖主义国家名单中。 现任总统拜登维持前任川普政府对古巴的限制。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月时表示，美国没有将古巴从支持恐怖主义国家名单中除名的计画。

© 2023 AFP