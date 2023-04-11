解放军再度围台军演 检视中共武力战术与用意

（法新社北京11日电） 中国昨天结束3天环台军演，藉演练「封控」来展示武力，规模为去年8月以来之最。以下是法新社整理这次「联合利剑」演习透露的中国军力和战术，以及发生冲突时台湾的机会。

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● 演习展现出中国哪些能力？

中国部署大批武器，从最先进的陆基反舰飞弹到战斗机、轰炸机，甚至包括一艘航空母舰「山东号」。

台湾国防部表示，光是昨天就侦获91架次共机和12艘次共舰扰台，其中54架次逾越台海中线及侵扰西南、东南空域。

曾任中国国务院参事的中国人民大学教授时殷弘表示，这次部署的复杂度，「展现出中国为必要攻台时所做准备的进展」。

中国军事专家宋忠平告诉法新社：「解放军的战斗能力也在持续改善，尤其是快速反应能力。」

中国认为自家部队愈快能在台湾周边立足，外国武力介入援台的机会就愈小。

● 中国反应为何如此激烈？

蔡英文总统与美国联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）在加州会晤后，中国以此为藉口发动军演，令人想起去年8月，时任众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台后的共军演习。

中国当时在距离台湾岸边仅十多英里处举行实弹军演，是历来在台湾周边最大规模的武力展示。

一名中国分析家告诉法新社，本周的演习强度不若去年。但其他分析家主张，尽管这次演习较为克制，仍透露出更强的战略成熟度。

宋忠平说：「相较于去年8月，解放军战斗计画有进步和新升级。」

香港军事分析家梁国梁表示，出动山东号航舰，暗示这次演习目的比较不是展示武力，更像是演练实际作战。

他指出，山东号部署在台海区域之外的太平洋，「意图非常明显，就是检验实际环境中的编队战斗能力」。

● 如何理解中国的战术？

与去年8月相似，这次演习着重封锁台湾，目标是切断台湾补给路线，同时结合压制台湾防御的空袭。

共机在最新演习中演练所谓的「封控」，其宣传频道还发布「模拟」空袭台北的非写实图像。但一些分析家仍持怀疑态度看待这类战术的有效性。

英国伦敦大学亚非学院（SOAS）教授曾锐生（Steve Tsang）指出：「模拟时做得到的事，在现实战斗情况中可能可以执行，也可能无法。」

他还说：「（中国）无法肯定能吓阻美国介入，或能有效实施锁台，抑或发动两栖突击并予以持续来确保胜利」。

曾锐生主张，中国军方还需要大约10年来「实质打造这类能力」，包括联合兵种训练，而且「未来十年台湾人也不会闲着」。

● 这对台湾未来的意义为何？

台湾藉演习因应威胁，并矢言对抗中国的「专制政权扩张」。

近年来，台湾也做出相应国防支出，寻求向美国采购多项系统来吓阻中国，或是在无法吓阻入侵的情况下，让共军承受重大代价。

新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖（Ja Ian Chong）表示，这些系统包罗万象，「从飞机、飞机零组件，到飞弹、飞弹技术、潜舰技术、雷达、监控设备和战车」都有。

一旦620亿美元（约新台币1兆8900亿元）合约上的战机全数运交，台湾将拥有这个区域内最大型的美制F-16机队。

庄嘉颖说，装备充足「可向中国表明，无论最终结果可能为何，任何升级行为都将难以控制、具有高风险且代价极高」。

中国国家主席习近平曾称统一是「历史任务」，高昂代价是否足以动摇中国统一台湾的企图心，目前仍不清楚，但曾锐生认为可能暂时足够遏制北京。

他说：「若习近平认为解放军能用可接受的代价做到，他早就已经犯台了。…他没这么做，是因为解放军还不能。」

© 2023 AFP