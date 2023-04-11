阿姆斯特丹欲洗刷形象 规划迁走红灯区却遇阻力

（法新社阿姆斯特丹11日电） 荷兰首都阿姆斯特丹的红灯区历史悠久、名闻遐迩。近期当地正讨论让合法性工作者从这个红灯区迁至市郊的「色情中心」，但居民与市长意见相左，气氛紧绷。

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法新社报导，在阿姆斯特丹城南的一处会议厅内，数百名不希望家门口出现「大型妓院」的气愤居民意外发现，性工作者们也想要继续留在市区的霓虹灯橱窗里，因此和他们站在同一阵线。

阿姆斯特丹市长哈赛玛（Femke Halsema）处于争议核心，反对者称她为「妓院夫人」，但她仍坚持实施这项不受欢迎的计画，要将性工作者迁出市区。

一名已为人母、反对迁移红灯区的女子在会议中哭着说：「想都别想。」在城南举行的这场会议地点距离哈赛玛提议兴建色情中心（erotic centre）的3个地点之一很近。依照规划，这座色情中心将设置100个包厢。

一名年纪较大的居民在脖子上系着2颗金色气球，上面写着「不要」，还有人拿自行车用的红色小灯当作抗议道具。

与此同时，性工作者们也坚持想留在市区的德瓦伦（De Wallen）红灯区，还指控当局因为这一区的犯罪、酒醉和毒品滥用等投诉，拿他们来开刀。

一名自称蜜雪儿（Michelle）的性工作者在会议结束后告诉法新社：「市长说我们只是个观光景点，大家是来嘲笑我们，但事实不是这样。」

阿姆斯特丹正想在保有城市灵魂的同时，摆脱「罪恶之城」的形象，并减缓观光业所受的冲击，迁移红灯区的问题因此成为阿姆斯特丹未来走向之争。

色情中心可能还要数年时间才会成形，阿姆斯特丹市政府的目标是在2023年底之前决定地点。

疲态尽显的哈赛玛会后接受法新社访问时叹了一口气说：「不管我们做出什么选择，总是会有人示威、反对。」

上月，数十名戴着面具的性工作者高举写有「拯救红灯区」的标语牌，与哈赛玛和市政府对峙。他们说，迁移红灯区的计画不仅不利他们的生计，对他们也不安全。

会中，还有人指控哈赛玛把生意赶跑，有害国家。

欧洲联盟药品管理局（European Medicines Agency）也卷入这场争议。阿姆斯特丹市政府提议的3个色情中心预定地中，有2处离欧盟药管局的新总部很近，药管局也因此强烈反对。药管局总部原本设在伦敦，英国脱欧后迁至阿姆斯特丹城南。

但哈赛玛反驳称，欧盟药管局这样的机构应该「很清楚自己把据点设在什么样的城市」。 哈赛玛说，她相信色情中心不会构成任何危险，性工作者其实也会更加安全。

但性工作者纷纷表示怀疑。蜜雪儿说：「如果已经在（色情中心）里面是还好，但我们还得带着赚来的钱外出。」她还说，色情中心预定设置的100个包厢，比红灯区现有的250个橱窗少很多。

不过，蜜雪儿也认为，规划中的色情中心将有可供休息、艺术、文化和「色情」娱乐用途的空间，只要政府的目的不是关闭整个红灯区，或许新的规画也会对部分人有好处。

© 2023 AFP