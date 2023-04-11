马克宏海牙演说倡欧洲主权 遭抗议民众短暂打断

（法新社海牙11日电） 法国总统马克宏今天抵达荷兰进行国是访问，并在海牙发表有关欧洲主权的演说，他刚开始演说就遭到抗议民众喊话打断，抗议者随即被带出场，马克宏才继续演说。

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马克宏（Emmanuel Macron）下午在海牙这场以安全与经济事务上的「欧洲主权」为主题的演说才开始，听众里就有人高喊：「法国的民主何在？我们何时失去了民主？」他们显然是指控他以不民主方式推动引起争议的年金改革计画。

这场演说开始前就有约20多个抗议民众在会场外高喊口号。马克宏开始演说时，场内两名女性抗议者高举写有「暴力与伪善总统」字样的标语，在会场另一边也有一名男抗议者高举抗议标语。

马克宏回应他们说：「如果你们给我点时间，我可以答覆这个问题。」但安全人员1分钟后就把这些抗议民众带出场。

马克宏后来接着说：「社会辩论非常重要。各位如果对我们在法国所讨论的事有问题，我都可以答覆。」

他表示，民众若因不同意一些法律而「为所欲为」，恐将「使民主面临危险」。

45岁的马克宏在法国推行年金改革，将退休年龄由62岁提高到64岁，面临第2个任期开始以来最大挑战，已遭遇连串抗议和示威活动，13日又有新的罢工行动将登场。

© 2023 AFP