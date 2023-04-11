马克宏赴荷兰访问 欧洲主权议题演说受关注

（法新社阿姆斯特丹11日电） 法国总统马克宏今天抵达荷兰，展开为期2天的国是访问。由于他近日有关欧洲和中国的言论掀起轩然大波，他将趁此机会设法平息众怒。

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马克宏（Emmanuel Macron）上周出访中国期间接受媒体访问时表示，在台湾议题上，欧洲务必不要当华府或北京的「跟随者」。因此，他这趟荷兰之行即将就欧洲主权议题发表的演说势必受到密切关注。

这趟国是访问是23年来首位法国总统造访荷兰。马克宏与妻子碧姬（Brigitte）今天抵达荷兰首都阿姆斯特丹时，受到荷兰国王亚历山大（Willem-Alexander）与王后麦克西玛（Maxima）的迎接。

马克宏夫妇随后与荷兰王室成员一同站在王宫外，立正听取乐队演奏法国国歌。根据一名法新社记者的说法，马克宏的座车抵达时，现场有少数人欢呼。

不过，众人的目光仍聚焦在马克宏关于中国的发言。法国总统府今天强调，马克宏从未呼吁欧洲与美国和中国保持「等距」。艾里赛宫（Elysee Palace）表示：「美国是我们的盟友，我们有相同的价值观。」

马克宏预定今天下午在海牙的国际人权研究和政策中心「联结研究所」（Nexus Institute）以英语发表演说，主题则是安全与经济事务上的「欧洲主权」。

鉴于欧洲对美国政府的气候补贴政策有所担忧，马克宏也将利用这场演说提出欧洲应对中国与美国的「经济安全宗旨」。

马克宏先前接受法国商业报纸「回声报」（Les Echos）与Politico等媒体访问时表示，「我们不想在关键事务上依赖其他人」，他还列举包括能源、人工智慧（AI）和社群媒体等议题。

马克宏此行除将接受荷兰国王夫妇国宴款待，还将赴阿姆斯特丹国立博物馆（Rijksmuseum）参观韦梅尔（Johannes Vermeer）画展，并在一艘运河船上与荷兰总理吕特（Mark Rutte）会面。

法国与荷兰将在明天签署一份「创新条约」，聚焦半导体、量子物理和能源方面的合作。两国也将努力在2024年底前完成一份国防公约的签署。

© 2023 AFP