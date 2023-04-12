中国环台军演 德国批煽动紧张

（法新社柏林12日电） 在德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）13日至15日正式访问中国前，德国今天指控中国藉近期环台军演加剧紧张局势。

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德国外交部发言人萨斯（Andrea Sasse）表示：「在我们的印象中，恐吓性质的军事动作等措施，会增加意外军事冲突的风险」。

萨斯还说，德国正与国际伙伴合作，以为促进区域情势降温做出贡献。

贝尔伯克今天稍晚将动身前往中国，预计她会跟中国外交和国防高官讨论到台湾、乌克兰战争等议题。

贝尔伯克访问中国前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）刚结束一场引发争议的北京行。

马克宏上周从中国搭机返国时说，欧洲不应遵循美国的对台政策，上述说法激怒一些西方盟友。

萨斯与德国总理萧兹（Olaf Scholz）的发言人今天在政府记者会上，被要求回应马克宏的发言，两人都拒绝置评。

另外，欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）原定跟贝尔伯克同行前往中国，但他的COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检结果为阳性，因此不会参加这次访问。

© 2023 AFP