乌战俘疑遭斩首 克宫称真实性待查

（法新社基辅12日电） 社群媒体上近来出现乌克兰战俘遭斩首的影片，联合国表示「震惊」，欧洲联盟矢言追究战犯责任，克宫则称影片真实性待查。

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在这段长约1分40秒的影片中，一名身着迷彩服的蒙面人将另一名穿着制服的男子斩首。拍摄现场传出用俄语激励刽子手的声音。男子被斩首后，有个声音还说应该把头颅送给「指挥官」。

影片中可以看出被害者的背心上有乌克兰三叉戟国徽。

法新社无法独立查证影片是否属实。

欧盟发言人马斯拉里（Nabila Massrali）今天表示：「关于这段影片的真实性，我们并未掌握更多资讯。尽管如此，影片若经证实，将再度残酷地提醒世人，俄罗斯入侵的不人道本质。」

「欧盟重申，对于俄罗斯战争相关战争罪的所有战犯和帮凶，将坚定地致力追究其责任。」

联合国乌克兰人权观察团（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）在声明中表示，社群媒体上几段极其可怕的影片让观察团「震惊」，「其中一段影片显示，一名似为乌克兰战俘的男子被残忍斩首，还有另一段影片拍摄到似是乌克兰战俘残缺不全的遗体」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）则告诉记者，「我们活在一个伪造的世界」，「首先必须查证这段恐怖影像的真实性」。

俄罗斯一年多前全面入侵乌克兰后，莫斯科与基辅当局多次互控杀害战俘，网路上流传好几段指控战俘被杀的影片。

© 2023 AFP