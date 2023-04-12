华尔街日报记者遭俄拘留 拜登：完全不合法

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登今天称俄罗斯以间谍指控监禁「华尔街日报」记者格什科维奇一事「完全不合法」，并告诉格什科维奇的家属说自己正努力让格什科维奇获释。

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拜登即将启程前往北爱尔兰和爱尔兰，他于行前告诉媒体：「我们非常清楚地表明，正在发生的事是完全非法的，我们也宣布了这一点。这改变了局势。」

白宫随后表示，拜登在总统座机空军一号（Air Force One）致电格什科维奇（Evan Gershkovich）的家属，并告诉他们他正致力于让格什科维奇获释，也让同样遭莫斯科拘留的美国前陆战队员惠兰（Paul Whelan）获释。

格什科维奇家属透过声明表示：「国务院正式认定伊凡（格什科维奇）遭到不当拘留，这让我们深受鼓舞。」

声明说：「我们很感激拜登总统今天来电，向我们保证美国政府正在竭尽全力尽快把他带回来。」

家属声明还说：「伊凡是杰出的记者，也是深受疼爱的儿子和兄弟。我们家人心中有个空洞，只有全家团圆才能填补。」

格什科维奇是「华尔街日报」资历丰富的驻俄记者，他3月29日在莫斯科以东约1800公里的叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）遭到拘留。

© 2023 AFP