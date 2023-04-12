外泄文件：乌克兰弹药即将见底 美国忧反攻战力

（法新社华盛顿11日电） 根据法新社今天阅览的报告和文件，美国高度关切乌克兰在接下来反攻阶段取得重大进展的能力，以及基辅当局持续抵御俄罗斯炮火上所面临的弹药问题。

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这份文件是大批外流于网路的高度敏感资讯之一。文件外泄案已引发美国展开刑事调查，美国国防部也说此事对国安构成「极为严重」的风险。

乌克兰预计于今春对来犯的俄罗斯军队发动攻击，为今年第一波大型军事推进行动。

「华盛顿邮报」报导说，然而，一份最高机密文件表示，俄罗斯牢固的防御以及「乌克兰长期以来训练和弹药供应的不足，恐将阻碍推进力并升高进攻期间的伤亡人数」。

法新社阅览了一份标注为「机密」的文件，内文详述乌克兰空防窘迫现况，而这些防空系统在抵御俄罗斯的袭击、阻止莫斯科军队取得制空权上，扮演着举足轻重的作用。

乌克兰的国际友人不断努力加强乌国空防，提供新旧不一的科技来创造多层防御，针对不同高度的攻击给予保障。

然而，尽管文件真伪目前无法立即厘清，今年2月的资料显示，乌克兰中长程空防有89%由苏联时期的SA-10以及SA-11系统所组成，且弹药很快就将用尽。

根据当时的弹药使用速度，这份文件预估乌克兰的SA-11即将于3月底消耗殆尽，SA-10则将于5月初见底。

文件指出，乌克兰以中程空防来保卫前线的能力「即将于5月23日完全被削弱」。

© 2023 AFP