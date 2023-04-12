大量机密文件外泄 美官员会晤乌克兰高层设法安抚

（法新社华盛顿11日电） 在大量高度敏感文件外泄并流传到网路上后，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀今天与乌克兰外长和防长进行会谈，设法安抚盟邦乌克兰。

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美国司法部已对文件外泄事件展开刑事调查，包括有关乌克兰对抗俄罗斯军队入侵的机密资讯，以及对美国盟邦的机密评估。

法新社看到的一份文件凸显美国对乌克兰继续抵御俄罗斯攻击的能力感到担忧；「华盛顿邮报」（Washington Post）报导指出，另一份文件对乌军即将发动的进攻能否取得成功表示怀疑。

布林肯（Antony Blinken）今天在记者会说：「过去几天，我们与盟友和合作伙伴高层接触，包括向他们保证我们对保护情报的承诺。」

布林肯说，他已经会晤乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba），「重申我们对乌克兰，以及对其捍卫领土完整性、主权和独立的努力的长久支持」。

站在布林肯旁边的奥斯汀 (Lloyd Austin) 说，他也与乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）进行会谈。

奥斯汀说：「他和领导层仍然专注于手头的任务。他们拥有继续取得成功所需的大部分能力。」

© 2023 AFP