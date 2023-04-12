拜登访北爱促和平 吁政党领袖恢复委任分权政府

（法新社贝尔法斯特12日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天敦促北爱尔兰长期不和的政治领袖重建权力分享政府，他同时在耶稣受难节协议25周年之际，宣扬爱尔兰投资与发展的潜力。

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拜登期望利用这次短暂的访问来宣传维持和平与投资的好处，但遭到亲英国强硬人士激烈批评。

拜登在厄尔斯特大学（Ulster University）演讲时表示：「我希望（北爱尔兰的）行政及立法机构能尽快恢复。」他呼吁长期不和的北爱尔兰政治领袖能恢复去年2月瓦解的分权政府。

这位拥有爱尔兰血统的美国总统已与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）会面，后者表示英美关系「状况良好」。拜登也在演讲前问候了当地的政治领导人，并强调此行首要目标是维持北爱和平。

亲英国的民主联盟党（DUP）资深成员对拜登发表了不客气的言论。民主联盟党面临恢复委任分权政府的压力。

民主联盟党国会议员威尔森（Sammy Wilson）谴责拜登「反英」，并指控身为美国第二位天主教徒总统的拜登「摆明自己对新教徒的厌恶」。

另一位民主联盟党议员陶兹（Nigel Dodds）则暗示，任何调停努力都将是徒劳，他说：「来自这个明显支持（北爱）民族主义派的美国政府的施压对我们构成不了任何压力。」

© 2023 AFP