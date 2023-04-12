缅甸军政府证实空袭村落 国际谴责声起

（法新社仰光12日电） 缅甸执政军政府证实昨天空袭一个偏远村庄。此事据报造成数十人丧生，联合国和西方强国相继予以谴责。

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法新社报导，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天表示，这起致命空袭让他「震惊不已」，罹难者包括正在表演舞蹈的学童；联合国呼吁将指使者绳之以法。

缅甸军方昨天清晨对实皆省（Sagaing region）偏远的甘布鲁镇（Kanbalu）发动空袭，死亡人数尚不清楚。

英国广播公司（BBC）缅甸语版、伊洛瓦底江杂志社（The Irrawaddy）、自由亚洲电台（Radio Free Asia）和法新社联系的一名目击者都说，至少有50人死亡和数十人受伤。

军政府昨晚证实执行空袭行动，但未说明有多少人丧生。

军方发言人绍敏通（Zaw Min Tun）说，昨天上午8时许在百其吉村（Pazi Gyi）有一场人民防卫部队（People's Defence Force）办公室启用仪式，「我们空袭了那个地方」。人民防卫部队是指缅甸民选政府于2021年军事政变被推翻后，纷纷在全国各地出现的反军政府武装团体。

绍敏通又说，一些死者是身着制服的反政变武装分子，但「可能也有一些穿便服的人。」他接着将一些人的死因归咎于人民防卫部队埋设的地雷。

联合国表示，有数名平民丧生；图克指责缅甸军方再次无视「明确的法律责任…在敌对行动中须保护平民」。

美国政府对这次空袭「深表关切」，国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）在声明中说，这些暴力攻击进一步凸显缅甸政权漠视人命及其在政变后对国内严峻的政治和人道危机所该负的责任。

德国外交部推文说，德方强烈谴责这次空袭，期望缅甸政权立即终止对人民的暴力。

根据当地监察组织资料，缅甸发生政变后，军方镇压异议人士的行动已导致超过3100人死亡。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP