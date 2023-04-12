获民进党提名参选总统 赖清德：继续壮大中华民国台湾

（法新社台北12日电） 民进党中执会今天提名党主席赖清德角逐2024总统大选，他发表谈话表示，绝大多数民众反对统一、也不接受一个中国原则、九二共识一国两制；台湾没有统独问题，民主才是台湾人民最大的共识。唯有持续壮大中华民国台湾，守护民主自由现状，才是正确道路。

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民进党中执会下午通过提名赖清德参选2024总统大选，赖清德出席提名记者会，并发表谈话。

赖清德说，他负肩起守护台湾使命，感谢中执会与党内信赖支持。上周总统蔡英文出访同时，前总统马英九也有一趟中国行，呈现对台湾不同意义价值，马英九走回一中原则的框架，蔡总统则在民主道路上迎向未来、迈向国际。这也将会是2024后，国家将面对的两种截然不同的选择，2024大选将决定台湾的方向，事关民主体制的延续、后代子孙的幸福与印太和平稳定。

他说，郑重承诺将率民进党所有立委候选人，连结社会进步力量，争取社会最大支持，完成2024年选举总目标，一是总统高票当选，二是国会单独过半。

他提到要达到民主、繁荣、和平目标；要打造民主共同体，团结国家，台湾有土地、人民、定期改选各级政府，执行公权力，事实上已经是主权独立国家，不必另行宣布独立，中华民国与中华人民共和国互不隶属，台湾也不是所谓中国神圣不可分割的一部分，国家的主权不容侵犯，中华民国台湾的前途，只有2300万人可以决定。

赖清德说，根据台湾历次民调，绝大多数民众反对统一、也不接受一个中国原则、九二共识一国两制，根据事实与主流民意，台湾没有统独的问题，民主才是台湾人民最大的共识。唯有持续壮大中华民国台湾，守护民主自由现状，才是正确道路。

© 2023 AFP