马斯克接受BBC访问 称拥有推特相当痛苦

（法新社旧金山11日电） 社群媒体公司推特（Twitter Inc.）执行长马斯克（Elon Musk）接受英国广播公司（BBC）访问时表示，经营推特一直「相当痛苦」，而且像「云霄飞车」一般。

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这位亿万富豪也说，如果有合适的人接手，他会将推特售出。

身兼特斯拉汽车公司（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）执行长的马斯克去年10月以440亿美元买下推特。

马斯克在Twitter音讯空间（Twitter Spaces）上接受直播专访，吸引了超过300万名听众。

当被问到是否对收购推特有后悔之处，马斯克说：「痛苦程度一直很高，完全不像什么派对。」

谈到他在推特的这段期间，马斯克说：「这不是无聊的经历，反而像是云霄飞车一般。」他补充：「过去几个月其实压力很大。」但他仍然认为买下推特是正确的决定。

他说公司情况「还算不错」，指出推特的使用量有所增加，而且「运作正常」。

马斯克表示工作量有点大，「我有时候会睡在办公室」，分享他在「没人会去」的图书馆有个沙发角落。

被问到将BBC推特主帐号加上「政府资助媒体」标签的决定时，马斯克说：「我知道BBC对于被标记为国家媒体不太高兴。」

他补充，「我其实非常尊重BBC」，并表示这场专访「是个可以问些问题的好机会」，且「能接收一些我们该做什么更正的回馈」。

© 2023 AFP