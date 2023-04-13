为生计不等支援 乌克兰农夫冒生命危险清爆裂物

（法新社乌克兰新格里戈里夫卡13日电） 乌克兰农夫西德（Vitaliy Sydor）的农田被俄罗斯炮弹打得坑坑洞洞，为了种植农作物，缺乏专业设备的西德只能土法炼钢，自行动手清理农地上的爆裂物。

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28岁的西德说，「我买了金属探测器，上网查了一点资料」，手上没有防护装备的西德坦言，他必须仰赖朋友的从军经验来清理爆裂物。

他的村庄新格里戈里夫卡（Novogrygorivka）在乌克兰南部尼古拉耶夫区（Mykolaiv），位于俄罗斯前线地区的视线范围内，去年3月到11月遭到狂轰滥炸，直到俄军撤退才恢复平静。

在新格里戈里夫卡，满地都是碎裂的树木、破损的民宅还有烧得焦黑的车辆。西德说：「所见之处都布满弹孔。」他指的是遭到轰炸的附属建筑与大型机械。他父亲与祖父建造的房子，也在战火摧残下变成断壁残垣。

这个区域拥有乌克兰最肥沃的农地，是农作物采收的重要地点；在去年历经没有作物采收的困境后，农夫们需要开始耕种赚取生活费。

国际除雷组织人员与军警全员出动，但这个地区幅员广大，一些必须弥补庞大损失的农夫，现在开始动手自行清理农地。

西德说：「我们可以等很长一段时间，但没有人知道他们哪时候会来除雷。」他还说，他上网跟其他农夫交流如何找到炮弹。

光环信托组织（The HALO Trust）区域作业经理丹（Jasmine Dann）说，「由于受到污染或担忧遭到污染」，尼古拉耶夫区今年有近一半农地不会耕种，但西德自行清理弹药将会冒着「很大的风险」。

丹警告：「不只是没有发现残留弹药的风险，农地上也可能出现诡雷。有些爆裂物可能非常不稳定，如果动的话，将会爆炸。」

曾安排英国黛安娜王妃（Princess Diana）走过雷区的光环信托组织，正在尤金尼夫卡村（Yevgenivka）用一台锈迹斑斑的巨型机器清理一大片土地。两个团队按照队形慢慢走过农地，挥舞着探测器并搜寻每个地区两次。丹说，这称为「战斗地区清理任务」。

光环信托组织保证任务结束后，民众便可自行使用这个地区的土地。丹说，这种方法「缓慢、井然有序」，「我们会尽可能找到每个爆裂物」。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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