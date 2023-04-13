义前总理贝鲁斯柯尼续住加护病房 健康持续改善

（法新社罗马13日电） 义大利米兰圣拉斐尔医院（San Raffaele）的医师今天表示，前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的健康状况3天来持续改善，但将继续留在加护病房。

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现年86岁的贝鲁斯柯尼自5日即入住加护病房，令外界一直猜测他恐怕性命垂危，他的家人和朋友也相继前往探视。医师透露，他患有白血病，肺部也受到感染。

医师桑格里洛（Alberto Zangrillo）和西塞罗（Fabio Ciceri）撰写的简短公告中说：「过去72小时内，病人的呼吸和肾功能进一步持续改善，有效抑制了白血球增多症和发炎症候群。」

白血球增多症是指白血球过高，可能是血癌的一个症状。医疗公告中说：「整个临床状况显示，病人有必要继续住在加护病房。」

医生们10日曾对贝鲁斯柯尼的病情表示「谨慎乐观」，指他的状况在周末期间出现持续改善。

上周医师透露，贝鲁斯柯尼患有慢性髓性单球性白血病（Chronic Myelomonocytic Leukemia, CMML），这是一种主要出现在较年长成人身上的罕见血癌。

曾3次担任总理的亿万媒体大亨贝鲁斯柯尼曾主导义大利政坛数十年，近年来常进出医院，尤其在他2020年感染Covid-19（2019冠状病毒疾病）之后。

© 2023 AFP