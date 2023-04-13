人权组织：伊朗散布恐惧 2022年绞刑人数激增

（法新社巴黎13日电） 挪威与法国两个人权组织今天共同表示，伊朗在2022年被处绞刑的人数较前几年增加75%，人权组织谴责伊朗面对全国抗议活动时，以「死刑机器」散布恐惧。

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总部位于挪威的「伊朗人权」（Iran Human Rights,IHR）与巴黎的「共同反死刑组织」（Ensemble Contre la Peine de Mort, ECPM）发表的报告指出，伊朗去年至少有582人遭处决，这是自2015年以来的最高数字，远高于2021年的333人。

伊朗22岁的库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因违反严格的女性服装规定被捕，这起事件在9月引发全国抗议。伊朗当局以镇压回应，4名男子在与抗议有关的案件中遭处绞刑，行刑引发国际社会强烈抗议。

「伊朗人权」负责人阿米瑞-莫加达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，虽然国际社会希望抑制与抗议相关的处决，但伊朗正加速推动以其他罪名处决，藉此恐吓一般民众。他说，「国际社会对抗议者处以死刑的反应，让这个伊斯兰共和国难以继续做下去。」

阿米瑞-莫加达姆表示，「为了补偿，并为了在人群中散布恐惧，当局加强了对非政治罪名的处决。这些是伊斯兰共和国处决机器的低成本受害者。」

报导指出，在4名男子因与抗议有关的罪名被处决后，还有100名抗议者被判处死刑或面临死刑罪名指控，仍有遭处决的风险。（译者：屈享平/核稿：陈政一）

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