南非逃犯用焦尸诈死越狱 自坦尚尼亚引渡回国

（法新社开普敦13日电） 南非政府今天表示，逃犯贝斯特（Thabo Bester）已从坦尚尼亚引渡回国。贝斯特先前诈死后越狱，令南非当局相当难堪。

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贝斯特去年5月从南非布鲁芳登市（Bloemfontein）一座私人监狱越狱，但警方上个月才发现此事。

2012年，贝斯特因性侵、抢劫及谋杀罪名被判终身监禁。去年5月，当局相信他已在狱中自焚身亡。但今年3月下旬，警方表示，根据DNA（去氧核糖核酸）检测显示，当局以为是贝斯特的烧焦尸体，其实是别人。

贝斯特被称为「脸书性侵犯」。他被指控在脸书（Facebook）引诱受害者，之后实施性侵并抢夺财物，至少有1名受害者丧生。

南非司法部长拉莫拉（Ronald Lamola）8日表示，贝斯特已在7日晚间与一名莫三比克籍女子遭坦尚尼亚当局逮捕。据信贝斯特与该名女子为恋爱关系。

拉莫拉今天在开普敦的记者会上表示：「我们可以证实，这些逃犯已被遣返回南非。贝斯特被重新关押于柯戈西曼普鲁监狱（Kgosi Mampuru）。」他也对坦尚尼亚政府表达感谢。

拉莫拉表示，与贝斯特一同被捕的女子则被关押候审。

该名女子的父亲因被认为与贝斯特牢房中死者的案件有关，于本周稍早遭控谋杀。

© 2023 AFP