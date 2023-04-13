叙利亚和伊朗代表团抵沙国 重建波湾外交新局

（法新社利雅德12日电） 沙乌地阿拉伯今天接待来自伊朗和叙利亚具里程碑意义的代表团，在经过多年痛苦分歧后，波斯湾诸国正准备重新建立外交关系。

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伊朗官媒报导伊朗代表团降落沙乌地首都利雅德（Riyadh）的数小时后，沙国便宣布叙利亚外交部长抵达红海城市吉达（Jeddah），这是叙利亚2011年爆发内战以来首见这类高官出访行程。

沙国外交部透过声明表示，叙国外长梅克达德会见沙国外长，讨论「以政治方式彻底解决叙利亚危机所需的必要步骤」。

声明指出，目标是要实现「国家和解…让叙利亚回到阿拉伯归属，恢复叙国在阿拉伯世界的自然角色」。

沙叙两国外长也证实将重启领事服务，并宣布恢复两国间航班的计画。

随着伊朗总统预料很快也将来到沙国，加上沙国本周与叶门「青年运动」（Huthi）叛军谈判，企图终结当地作战，整个动荡的波湾地区在穆斯林斋戒月弥漫了乐观情绪。

一名驻利雅德外交人员告诉法新社：「伊朗人和叙利亚人在同一天齐聚沙乌地阿拉伯，这在几个月之前是完全无法想像的天方夜谭。」

9个阿拉伯国家代表14日将在吉达召开会议，商讨让长期遭孤立的叙利亚参与下个月登场的阿拉伯联盟峰会。

© 2023 AFP