宣称用驱魔祷告办案 哥伦比亚警察首长遭革除

（法新社巴黎12日电） 哥伦比亚警察首长沙纳布利亚（Henry Sanabria）数周前接受访问时透露，他和其他警官会使用驱魔和祷告，来协助打击犯罪并追捕毒枭归案而引发争议。他今天遭到哥国政府革除。

广告 继续浏览后续

虔诚的天主教徒沙纳布利亚3月中旬接受专访时还表示，他反对堕胎和使用保险套避孕。在许多国民信奉天主教的哥伦比亚，堕胎已经合法化。

沙纳布利亚在他的办公室受访时，可看到办公室里摆满十字架、圣母玛利亚肖像和其他天主教摆设。

哥国左翼总统佩特罗（Gustavo Petro ）在社群媒体推特（Twitter）写道，「我感谢沙纳布利亚将军为哥伦比亚警界付出的辛劳」，但未说明他被革职的原因。

一名不愿透露姓名的警官对当地媒体表示，沙纳布利亚去年8月接任警察首长后，一直敦促下属参加宗教的避静会。

沙纳布利亚在上月告诉「星期周刊」（Semana），过去50年的武装冲突中，驱魔与其他宗教仪式一直在协助警察办案，包括警方在1993年击毙臭名昭彰的大毒枭艾士可瓦（Pablo Escobar）。

此外，哥伦比亚近来发生一起抗议石油公司的暴力事件，导致2人丧生，并有78名执法人员被示威者扣为人质数天，沙纳布利亚因此涉及失职。

不过，一名政府官员透露，沙纳布利亚下台不是「因为对这起事件处理不当」，也不是因为宗教信仰。

© 2023 AFP