巴西总统鲁拉国是访问 盼加深与中国经济关系

（法新社上海13日电） 巴西总统鲁拉昨天抵达中国进行国是访问，盼加深与中国这个世界第2大经济体的关系。他今天在上海参加政治盟友宣誓就任金砖国家「新开发银行」行长的典礼，为此行揭开序幕。

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鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的政治盟友巴西前总统罗赛芙（Dilma Rousseff）今天上午在上海宣誓就任金砖国家银行「新开发银行」（NDB）行长。

新开发银行由巴西，中国，俄罗斯，印度和南非共同成立，服务新兴经济体，罗赛芙将完成巴西在新开发银行轮值主席到2025年任期。

鲁拉将会见中国最大电动车厂比亚迪的负责人，并在稍后参观电信巨擘华为上海研发中心，然后明天与中国国家主席习近平在北京会面。

鲁拉10日晚间出发前表示：「我们将强化与中国的关系。我将邀请习近平来巴西参加双边会谈，让他了解巴西这个国家，并向他展示中国感兴趣的投资项目。」

比亚迪去年10月表示，在福特汽车公司关闭在巴西北部巴伊亚州（Bahia）卡萨马力（Cama?ari）的工厂后，比亚迪计划在卡萨马力建立一家汽车制造工厂。

比亚迪已经在巴西为拉丁美洲市场生产电动巴士和电动车。

巴西是华为的巨大市场，这与美国作法形成鲜明对比，美国公司实际上被禁止与华为有业务往来。

中国是巴西最大的出口市场，中国向巴西购买价值数百亿美元的大豆、牛肉和铁矿。

鲁拉和习近平预料将讨论乌克兰冲突，双方都希望担任冲突的调停者；不过，西方担心他们过于亲近俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

© 2023 AFP