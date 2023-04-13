德国汉堡港列关键基础设施 中远集团入股案恐生变

（法新社柏林12日电） 德国经济部今天表示，在联邦资讯安全局将汉堡港（Hamburg Port）列为「关键基础设施」后，德国将重新评估是否允许中国国有企业取得其中一处码头持股。

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经营汉堡港的汉堡港口与物流公司（HHLA）在电邮声明中说，汉堡港在「2023年初」被联邦资讯安全局（BSI）重新归类为关键基础设施。

德国经济部发言人在记者会中表示：「既然先决条件改变了，我们正在研究这将对整体情势产生何种影响。」他拒绝对评估结果多加揣测。

德国去年批准中国航运巨头中国远洋海运集团（Cosco）收购汉堡港货柜码头至多24.9%股份，引发争议。

柏林当局去年10月达成协议，将中远集团入股汉堡港托勒奥特（Tollerort）货柜码头后持股比例从原本的35%减至低于25%，以平息总理萧兹（Olaf Scholz）打算贯彻中国投资计画引来的强烈反弹声浪。

鉴于对中国人权纪录、北京与俄罗斯关系以及台海紧张局势升级的担忧，柏林当局一直在重新评估与中国的经济关系。

德国政府去年11月以国家安全考量为由，决定阻止中国企业对两家德国晶片制造商的潜在投资。

德国也已修正对外投资政策，对在中国有业务的企业设定投资担保上限，以期减少这个欧洲最大经济体对北京的依赖。

入股托勒奥特货柜码头是北京更广泛战略的一环，目的是控制对其覆盖全球「一带一路」倡议至关重要的基础设施。中远集团已持有鹿特丹（Rotterdam）和安特卫普（Antwerp）这两个欧洲最大港口的股份，并控制希腊雅典的彼里夫斯港（Piraeus），同时筹划扩建德国西部的杜伊斯堡（Duisburg）这个欧洲最大内陆港。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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