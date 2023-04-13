村上春树推出长篇小说新作 日本书迷排队抢购

（法新社东京13日电） 在全球享有盛誉的日本作家村上春树今天推出睽违6年的长篇小说新作，数十位兴奋的书迷凌晨早已在东京一间书店外排队，以等待新书开卖。

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位于东京新宿区的纪伊国屋书店已在入口处的桌子上堆满新书「城市及其不确定的墙」（暂译）。这本小说目前只有日文版。

一位39岁的书迷告诉法新社：「我想要一回到家就开始读。虽然想细细品味每个句子，但我大概会一口气就读完整本小说。」他非常崇拜村上春树在超现实色彩作品中掺入流行文化的写作风格。

村上春树的上一部长篇小说「刺杀骑士团长」于2017年2月出版。

这位畅销作家以细腻文字来描写现代生活的荒谬和孤独闻名，他的作品陆续被翻译成大约50种语言。

新书开卖前，村上春树在日本出版社「新潮社」发布的讯息中介绍，这本小说是他在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间进行自我隔离时的创作。

这位74岁的作家曾以典型的神秘风格形容自己创作过程，他说「就好像一位『读梦人』在图书馆内阅读『旧梦』一样」。

代表作有「挪威的森林」、「海边的卡夫卡」的村上春树，是诺贝尔文学奖的入围常客，平时过着隐居式的生活。

© 2023 AFP