波兰总理暗批马克宏 称乌战败中国恐马上犯台

（法新社华盛顿13日电） 波兰总理莫拉维茨奇今天表示，欧洲人试图加强与中国的关系，可能正犯下历史性的错误。他还提到，如果乌克兰被征服，「隔天」中国可能就会攻击台湾。

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莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）今天在美国华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）说：「他们目光短浅，指望在中国贩售更多欧洲联盟（EU）的产品，却得付出巨大地缘政治代价，使我们提升而非降低依赖中国。」

「若干欧洲国家正试图对中国犯下跟之前对俄罗斯一样的错误。」

莫拉维茨奇此说显然剑指法国总统马克宏（Emmanuel Macron），但未指名道姓。马克宏日前访中回程接受媒体访问，表示欧洲要避免因台湾议题被卷入美中冲突，强调欧洲要战略自主，不应成为美国附庸，此言论引发国际社会关注与批评。

莫拉维茨奇表示，「你不能今天保护乌克兰，明天说台湾不关你的事」，他认为，「如果━但愿不会发生━乌克兰沦陷、被征服，隔天中国或许就会攻击台湾」。

莫拉维茨奇还说：「欧洲自主听起来很时髦对吧？但它意味把欧洲重心转向中国，以及切断与美国的关系。」

「如果战略自主实际上意味搬石头砸自己的脚，那我不太懂这个概念。」

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