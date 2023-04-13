热带气旋扑向西澳州 澳洲当局疏散民众

（法新社雪梨13日电） 强烈热带气旋今天扑向澳洲西澳州（Western Australia），政府敦促民众疏散。当局警告，狂风可能会掀翻露营拖车、吹倒树木，并把破瓦残砾变成「飞弹」。

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热带气旋伊尔莎（Ilsa）在印度洋上空增强威力，世界主要的铁矿航运枢纽之一澳洲黑德兰港（Port Hedland）已经清空船只作为因应。

气象预报员预测，伊尔莎可能会带来每小时270公里的阵风，使它成为10年来袭击西澳州的最强大热带气旋之一。

预计风暴将于今晚或明早登陆在西澳州沿海城镇布隆（Broome）与黑德兰港之间的某个地方。

根据气象预测，之后伊尔莎会向澳洲内陆移动，当局已对从海岸延伸到沙漠内陆约1000公里的广阔且人烟稀少地区发出天气警报。

这个区域是铁矿、金矿、广阔牧场和许多原住民社区的所在地。

澳洲气象局说，风力将足以吹倒树木和电线，并可能掀起「露营拖车」和「弹跳床」，且有可能发生暴洪。

黑德兰港市长卡特（Peter Carter）说，破坏性强风可能会把飞扬的碎片变成「空中飞弹」。

他告诉澳洲广播公司新闻网（ABC News）：「这就是造成所有损害的原因，这就是伤害到民众的原因，每个人都很紧张。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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