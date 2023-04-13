牛津大学疟疾疫苗获许可 非洲迦纳首用助幼童抗疫

（法新社伦敦12日电） 由英国牛津大学（Oxford University）研发的疟疾疫苗将在非洲国家迦纳使用，是这种疫苗首次获监管机关许可在世界各地使用。

广告 继续浏览后续

牛津大学声明指出：「这种疫苗已获准对5至36个月大的婴童使用，这是疟疾死亡风险最高的年龄层。」

牛津大学表示，「希望这关键的第一步能让这种疫苗帮助迦纳和非洲儿童，有效对抗疟疾。」

R21/Matrix-M疫苗计画的首席研究员、牛津大学詹纳研究所（Jenner Institute）所长希尔（Adrian Hill）表示，这标志「牛津大学30年研究疟疾疫苗的高峰，目的是提供一种高效疫苗，能以足够规模供应最需要的国家」。

去年9月，牛津大学宣布一款新型的疟疾疫苗加强剂，对人体可维持高效能的保护性，并表示有望这种廉价疫苗能在几年内大规模生产。

此一国际研究小组表示，这种疫苗可能是对抗疟疾的转捩点。单在2020年，疟疾就造成62万7000人死亡，其中大部分是非洲儿童。

去年，英国制药大厂葛兰素史克（GSK）生产的另一种疫苗，成为世界卫生组织（WHO）第一个推荐广泛使用的抗疟疾疫苗，目前已为逾百万名非洲儿童接种。

不过研究发现，葛兰素史克疫苗的有效性约为60%，随着时间推移，即便是注射追加剂，其效果也会显着减弱。

根据去年发表的研究报告，牛津的R21/Matrix-M疫苗在预防疟疾的有效性达77%，这是世卫设定有效性达75%目标的首次实现。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP