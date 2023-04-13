缅甸军政府空袭村落 东协强烈谴责

（法新社雅加达13日电） 东南亚国家协会（Association of Southeast Asian Nations）现任轮值主席国印尼今天表示，东协「强烈谴责」缅甸日前发生的空袭事件。

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声明还说：「所有形式的暴力都必须立即停止，尤其是对平民使用武力。」

东协轮值主席国发布的声明，不一定代表所有成员国的共同意见。

事件发生在11日上午缅甸实皆省（Sagaing）偏远的甘布鲁镇（Kanbalu），官方并未发布死亡数字，但根据英国广播公司（BBC）、缅甸「伊洛瓦底江杂志社」（The Irrawaddy）和自由亚洲电台（Radio Free Asia）报导，至少有100人死亡。

军政府昨天表示，11日上午8时许在百其吉村（Pazi Gyi）有一场人民防卫部队（People's Defence Force）办公室启用仪式，「我们空袭了那个地方」。

联合国和西方强国谴责这场攻击行动。

印尼担任东协2023年轮值主席国，并将于5月和9月主办东协年度领袖会议。

印尼外交部长勒特诺（Retno Marsudi）上周表示，雅加达持续努力落实2021年4月与缅甸军政府达成的「5点共识」。该共识呼吁结束暴力以及军方与叛军展开对话。

但该计画很大程度上被军政府忽视，东协国家为解决这场危机而进行的调解尝试迄今都宣告失败。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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