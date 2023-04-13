美菲进行肩并肩联合军演 发射标枪飞弹摧毁目标

（法新社帕拉延13日电） 美国和菲律宾加紧进行历来最大规模的联合军事演习，已经引起中国不满。两国部队今天更举行反战车飞弹操演，成功摧毁目标。

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菲律宾北部军事基地的灌木丛林地冒着黑烟，因为停放在现场的3部汽车被大约600公尺外的3名士兵发射飞弹摧毁。

中国进行为期3天模拟攻击且环绕台湾的军演后，美菲年度「肩并肩」（Balikatan）军演登场。

美国太平洋陆军司令佛林（Charles Flynn）在现场告诉记者：「如各位最近所见，一些不负责任行为持续发生，我们应该斥责那些不负责行为。」他没有针对相关谈话进一步详述。

佛林还说，军演是「维护自由和开放印太地区集体承诺」的重要展示。

菲律宾陆军司令布劳纳（Romeo Brawner）赞许乌克兰战争中以标枪飞弹（Javelins）反制俄罗斯坦克和装甲车辆的「有效性」，并强调马尼拉当局计划未来会采购这种武器。

布劳纳说道：「我们也想要让菲律宾陆军拥有如此能力，让我们得以提升防御态势，且防卫我国领土。」

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、国务卿布林肯（Antony Blinken）与菲律宾防长和外长展开「2＋2」会谈后，奥斯汀11日在华府宣布，菲美同盟也计划今年稍晚在南海举行其他国家也参与的新演习。

中国日益强势之际，这次演习目标在于加强马尼拉的军事能力，并展现美国对亚洲盟邦的支持。

近1万8000名军人正投入美菲年度军演，期间会在南海以实弹击沉一艘已经除役的菲律宾军舰。

菲律宾上周公布新增4座可供美军使用的军事基地位置，其中一座距离台湾仅约400公里。

肩并肩军演内容包括在菲律宾吕宋岛（Luzon Island）北端外海的岛屿进行直升机降落操演，这里距离台湾约300公里，还有两栖部队模拟夺回岛屿等项目。

这也是菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就任后首度举行的美菲军演，他计划26日视导击沉军舰。

前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）时代菲美同盟曾遭削弱，小马可仕则寻求加强对美关系。

© 2023 AFP