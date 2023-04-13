迷你裙流行先驱玛莉官与世长辞 享耆寿93岁

（法新社伦敦13日电） 在20世纪促成迷你裙流行风潮的英国时尚设计师玛莉官（Mary Quant）的家属指出，玛莉官今天在家中与世长辞，享耆寿93岁。

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玛莉官家属于声明中表示，她「今天早上在英国莎丽郡（Surrey）家中安详辞世」，还说玛莉官是「20世纪最广受国际公认的时装设计师之一与杰出创新者」。 玛莉官因为迷你裙而载诸史册，她也让女装变得既有趣且便宜付担得起。

不过，这项指标性时尚服饰是否真的出自于她的发明，或是源于已故法国设计师安德烈库雷勒（Andre Courreges）还是其他人，一直是旷日持久的争论议题。

但她在迷你裙掀起国际潮流中所扮演的推波助澜角色，则不曾有过任何争议。玛莉官还设计过热裤、紧身罗纹毛衣和防水睫毛膏。

伦敦维多利亚与亚伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）时装策展人李斯特（Jenny Lister）2014年告诉法新社，玛莉官的个性和风格使她成为「可能是出身这个国家的最着名时装设计师」。

李斯特还说：「正确时刻出现在正确地方，那是造就她成功的一部分原因。」

© 2023 AFP