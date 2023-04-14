坎城影展6女导演入围破纪录 出席大咖名单爆炸

（法新社巴黎13日电） 法国坎城影展主办单位今天宣布，5月登场的第76届坎城影展将有史上最多6位女导演角逐最高荣誉「金棕榈奖」（Palme d'Or），今年还将有多位好莱坞重量级明星与得奖名导参赛。

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坎城影展作为世界电影业顶尖盛会，今年已争取到几部耀眼的好莱坞电影首映，包括最新一部印第安纳琼斯（Indiana Jones）系列电影、美国名导马丁史柯西斯（Martin Scorsese）的新片，以及强尼戴普（Johnny Depp）的复出新作。

本届坎城影展共有19部电影将在5月16至27日竞夺金棕榈奖，包括美国导演魏斯安德森（Wes Anderson）的新片「小行星城」（Asteroid City），主演的一众大咖明星如汤姆汉克斯（Tom Hanks）、玛格罗比（Margot Robbie）和史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）都将为今年坎城红毯增色。

本届还有义大利女导演艾莉丝罗尔沃彻（Alice Rohrwacher）和奥地利的洁西卡郝斯纳（Jessica Hausner）等6位女性导演作品参赛，打破去年的5位女导演入围纪录。

美国导演陶德海恩斯（Todd Haynes）的参赛新作「如梦岁月」（May December，暂译），则预计将为今年坎城带来娜塔莉波曼（Natalie Portman）和茱莉安摩尔（Julianne Moore）两位好莱坞一线女星。

本届坎城影展开幕片「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry，暂译）则带来十足话题性，因为这是片中饰演法国国王路易十五的强尼戴普，在与前妻安柏赫德（Amber Heard）因家暴指控而起的毁谤官司经过爆炸性审判过程后的复出新作。

目前当红、有「网路爸爸」（Internet Daddy）封号的智利裔美国男星佩德罗帕斯卡（Pedro Pascal）则因主演西班牙名导阿莫多瓦（Pedro Almodovar）参赛的酷儿西部短片「奇怪的生活方式」（Strange Way of Life，暂译），预料将与片中搭档的美国男星伊森霍克（Ethan Hawke）一同来到坎城。

本届坎城影展竞赛单元还充满过去拿过大奖的赢家，包括2度摘下金棕榈奖的英国名导肯洛区（Ken Loach），以及同样得过金棕榈奖的义大利导演南尼莫瑞提（Nanni Moretti）、德国名导演文温德斯（Wim Wenders）和日本导演是枝裕和。

由好莱坞巨星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）与劳勃狄尼洛（Robert De Niro）主演的马丁史柯西斯新片「花月杀手」（Killers of the Flower Moon）目前列入非竞赛单元。但影展总监弗黑莫（Thierry Fremaux）表示，这部电影最终有可能列入竞赛。

© 2023 AFP