堕胎药使用遭限 美国司法部上诉最高法院

（法新社华盛顿13日电） 美国司法部今天表示，将把堕胎药物「美服培酮」（mifepristone，RU 486）的使用权法律斗争上升到最高法院。

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德州保守派联邦法官卡司马里克（Matthew Kacsmaryk）上周裁决，禁止全美各地使用堕胎药物美服培酮；数小时后，华盛顿州联邦法官莱斯（Thomas Rice）作出相反决定。

美国司法部10日对卡司马里克所作裁决提出上诉，要求冻结禁令。美国联邦第五巡回上诉法院12日裁决，仍能在市面贩售该药物，但是取得更加困难。数小时后，拜登政府宣布上诉最高法院。

在司法部准备向最高法院提交紧急文件的同时，白宫也猛烈抨击佛罗里达州批准怀孕6周以上女性不许堕胎的禁令。许多女性在怀孕6周时，可能都还不知道自己已经怀有身孕。

佛州众议院以70票赞成、40票反对批准这项禁令；这项禁令先前已在参议院通过，预料佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）将签署立法。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，佛州今天通过的法案「过于极端且危险」，并且「与基本自由背道而驰」。

自从保守派居主导地位的最高法院去年推翻具有里程碑意义的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）裁决，终结近半个世纪宪法保障堕胎权以来，美国已经有十多个州通过严格限制堕胎的法律。

全美有超过半数的堕胎，是藉由于2000年获得美国食品暨药物管理局（FDA）批准的美服培酮进行，该药物也成为美国近来对于妇女生育自由权爆发冲突的核心。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）表示，司法部将寻求「最高法院的紧急援助，以捍卫FDA的科学判断，并保障美国民众获得安全有效的生殖医疗协助」。

尚皮耶正随拜登到爱尔兰的都柏林访问，他告诉记者：「我们相信法律会站在我们这边，我们会获得胜诉。」

美国联邦第五巡回上诉法院昨晚表示，俗称RU 486的美服培酮在该案进行全面审理前可继续供应，但能使用的限制范围从怀孕10周下降到7周。

上诉法院还表示，要获得这种药物必须亲自领取，禁止以邮寄方式供应，恢复几年前取消的亲取药物规定。

© 2023 AFP