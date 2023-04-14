川普才刚面对刑事起诉 又因涉商业诈欺宣誓作证

（法新社纽约13日电） 美国前总统川普今天在纽约为一宗民事诉讼案宣誓作证数小时，他和3名子女在此案被控商业诈欺。他上周才因另一起案子在曼哈顿法庭面对历史性刑事起诉。

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法新社报导，共和党籍的川普正面临一连串州、联邦和国会调查，很可能让他参加明年总统大选的行动变得复杂。

这次冗长的宣誓作证，是川普在纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）提出的这起诉讼中第2度接受提问。

76岁的川普于当地时间上午10时左右抵达詹乐霞位于曼哈顿下城的办公室，直到过了晚间6时30分才回到第五大道上的川普大厦（Trump Tower）。

作证前，川普在他的自创社群平台「真实社群」（TRUTH Social）发文说：「这起民事案件很荒谬，就像所有其他针对我的选举干预案一样。」

川普的委任律师和詹乐霞的发言人均未就提问置评。

詹乐霞去年9月对川普、小唐纳．川普（Donald Trump Jr）、艾瑞克．川普（Eric Trump）和伊凡卡．川普（Ivanka Trump）提告，指称他们在川普集团（Trump Organization）犯下「难以置信」的欺诈行为。

詹乐霞指控，他们多年来有计划地对税务人员、贷方和保险公司说谎，惯常虚报集团财产价值以中饱私囊。

川普目前在争取共和党提名参加明年总统大选的角逐中领先，他仍以他反覆提及的「政治迫害」来描述此案。

川普因涉嫌于2016年总统大选竞选期间支付封口费给色情片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels），成为美国史上首位被刑事起诉的前总统，上周出庭应讯。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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