巴西总统鲁拉访中国 批美元在世界经济角色过重

（法新社上海14日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）正在中国展开国是访问，他昨天批评美元在世界经济中扮演的角色过重，并猛烈抨击国际货币基金（IMF）。

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法新社报导，鲁拉政府最近宣布与北京达成协议，双方以本国货币做贸易，不再以美元作为中介货币。左派老将鲁拉此行意图加强和巴西最大贸易伙伴中国的关系，并释出「巴西卷土重来」的讯息，要在全球舞台上扮演重要角色。

鲁拉的政治盟友罗赛芙（(Dilma Rousseff）出任「金砖五国」（BRICS）所设开发银行总裁，在上海举行就职典礼。金砖五国包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

鲁拉在活动上质疑：「为什么每个国家都必须与美元挂钩才能做贸易？是谁决定要把美元当作（世界）货币？」

他还以强烈措辞批评国际货币基金，暗指这个组织过于严厉地迫使阿根廷等资金短缺的国家削减开支，换取纾困贷款。

鲁拉预定今天在北京会见中国国家主席习近平；他今年2月已拜访过美国总统拜登。

鲁拉12日晚间抵达上海时就说「巴西回来了！」他在上海意图强调此行另一主要目的，即加强巴西与中国的贸易关系。

巴西为拉丁美洲最大经济体，中国则是巴西最大的出口市场，购买了价值数百亿美元的大豆、牛肉和铁矿。（译者：纪锦玲）

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