席琳狄翁推新歌 宣布罹罕病后首发片

（法新社渥太华13日电） 流行乐坛天后席琳狄翁（Celine Dion）今天宣布发行新曲，为自从去年宣布罹患会影响她唱歌的罕见神经系统疾病以来首度发片。

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新专辑「再爱一次」（Love Again，暂译）是同名电影的原声带，收录5首新歌和她过去的代表作。

这是55岁天后席琳狄翁继2019年发行上一张专辑「勇气」（Courage）以来再度发片。

席琳狄翁在声明中说：「参演这部电影非常有趣，有幸在我的第一部剧情片中跟暨美丽又才华洋溢的演员琵艳卡乔普拉（Priyanka Chopra Jonas），以及山姆修根（Sam Heughan）合作，这是我会永远珍惜的礼物。」

「我想那是个很棒、令人愉悦的故事，我希望观众会喜欢这部电影，也喜欢那些歌曲。」

詹姆士史卓斯（Jim Strouse）执导的这部浪漫喜剧预定5月5日上映。

去年12月席琳狄翁在上传Instagram的影片中泪流满面说，她最近被诊断出罹患僵硬人症候群（stiff person syndrome），无法依照计画于2月举行欧洲巡回演唱会。

她当时表示，这种疾病造成肌肉痉挛，「使我无法按照惯有方式运用声带唱歌」。

始于2019年的席琳狄翁「勇气全球巡回演唱会」（Courage World Tour）在举办52场之后，因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而停摆。她后来因为健康问题而取消了北美巡演。

原订春季首站从捷克开始的欧洲巡回演唱会已经延期到2024年，8场夏季演出则全面取消。

这本来是多次荣获葛莱美奖的席琳狄翁这位天后10年以来首度展开世界巡演，也是首次没有丈夫雷恩安杰利（Rene Angelil）的演唱会。雷恩安杰利于2016年癌逝。

© 2023 AFP