德州酪农场疑似甲烷气爆 大火烧死1万8000只牛

（法新社休斯顿13日电） 美国相关当局今天表示，德州一间乳牛场发生「可怕」的爆炸和火灾，造成大约1万8000头牛只死亡，还有一名农场工作人员受伤送医。

广告 继续浏览后续

德州农业厅厅长米勒（Sid Miller）透过声明指出：「这是德州史上最致命的牛舍火灾，调查工作和清理现场可能需要一些时间。」

4月10日晚间，德州北部迪米特镇（Dimmitt）附近的「南福克酪农场」（Southfork Dairy Farms）发生爆炸，且大火延烧。

卡斯楚郡（Castro County）警长办公室在社群媒体脸书（Facebook）发文说，消防人员和警察赶到现场，「确定有一人被困在里面」，还说这人已经获救，被送往勒波克（Lubbock）的一家医院。

米勒表示，事发原因目前尚不清楚，他描述这是一起「可怕事故」。

卡斯楚郡警长李维拉（Sal Rivera）告诉哥伦比亚广播公司（CBS）阿马里洛分社（Amarillo）说，农场内用来清除粪便的系统设备可能已「过热」。

他提到，可能甲烷「被点燃，接着发生爆炸、大火蔓延开来」，又说必须调查才能确定事发确切原因。

© 2023 AFP