美21岁空军国民兵涉外泄国防部机密被捕

（法新社华盛顿13日电） 美国一批高度机密军事文件外泄，内容攸关乌克兰战争和其他国安议题，引发对美国保护敏感机密能力新一波质疑。涉案的空军国民兵泰谢拉（Jack Teixeira）今天被捕。

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21岁的泰谢拉专精资讯技术，2019年9月入伍，现为空军上等兵，军阶属空军现役人员中第3低。

联邦调查局（FBI）执法人员前往他在麻萨诸塞州的住处，顺利将他带回羁押。司法部长贾兰德（Merrick Garland）说，将依「间谍法」（Espionage Act）以转移或传输机密国防资讯的罪名起诉泰谢拉。

泰谢拉是在一个线上私聊群组中披露机密文件。这个群组名为Thug Shaker Central，约有24人参与，有些人来自俄罗斯和乌克兰。他们在里面大谈喜爱的枪枝型号、分享迷因和各种笑话，其中有些带有种族歧视。他们也一直在讨论包括俄乌战争在内的冲突。

泰谢拉是「网路传输系统专家」，专长是资讯技术，负责军事通讯网络。泰谢拉被全副武装的探员逮捕时，只穿着T恤和短裤，他14日将在麻州首次出庭。

泰谢拉被捕后，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）发布声明说，五角大厦将检讨「情报权限、可靠性和管制程序」，以防未来再发生泄密事件。

© 2023 AFP