耳挂面条讽蒲亭撒谎 俄政治人物挨罚将上诉

（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯一名国会议员因为张贴自己在聆听总统蒲亭（Vladimir Putin）发表全国演说时，在耳朵上挂面条的影片而挨罚，他本月将对这项裁决提出上诉。

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在俄罗斯谚语中，「在某人的耳朵上挂面条」，意味着对某人说谎。

萨马拉（Samara）地区共产党国会议员阿卜杜勒金（Mikhail Abdalkin）今年3月挨罚15万卢布（约新台币5万6000元），罪名是「诋毁」俄军和俄国当局。

阿卜杜勒金2月张贴一段影片，内容是他观看蒲亭演说时，耳朵上挂着面条。

影片中，蒲亭痛批西方「数世纪的殖民主义、强制命令和霸权」，这是他经常用来合理化侵乌的说法，而阿卜杜勒金则认真看着萤幕，频频点头。

阿卜杜勒金在自己的YouTube频道、脸书（Facebook）和俄国Vkontakte等社群平台上张贴这段影片，并讽刺写下注解，「我完全认同。精采的演说」。

阿卜杜勒金称法院的判决「不合法且出于政治动机」。

阿卜杜勒金昨天表示，他的上诉将于4月27日在萨马拉法院审理。

他在社群媒体上说：「我希望届时会有公平、客观且公正的审理。」

© 2023 AFP