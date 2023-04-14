阿拉伯国家就终结叙利亚外交孤立会商

（法新社利雅德13日电） 沙乌地阿拉伯与宿敌伊朗在中国斡旋下恢复邦交，揭开中东局势丕变的序幕。预定商讨终结叙利亚外交孤立的阿拉伯国家区域会议明天将在沙乌地阿拉伯红海港��吉达举行。

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9个阿拉伯国家明天将在通往圣地麦加（Mecca）的门户吉达（Jeddah）会谈，就叙利亚重返阿拉伯联盟（Arab League）进行商讨。在此之前，叙利亚外长已先行到访，为2011年叙利亚内战爆发以来首见。

沙乌地与伊朗7年前在激烈对立的情况下断交，经中国斡旋，两国于今年3月10日宣布复交。明天的会议是在那之后发生的一连串先前几乎难以想像的事件其中之一。

在沙乌地派遣代表团赴伊朗后，伊朗的代表团昨天抵达沙乌地，为两国重开外交使团一事铺路。

沙乌地驻叶门大使本周与伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Huthi）举行会谈，目标终结毁灭性叶门内战。沙乌地为首联军2015年军事干预后，这场内战更趋激烈。

本月稍早，沙乌地与伊朗外长在北京会商时承诺共同致力于为这个动荡地区带来「安全与稳定」。

昨天深夜，天然气资源丰富的卡达与毗邻的波斯湾小国巴林同意摒弃长期外交歧见，恢复外交关系。

由伊斯兰教逊尼派统治的沙乌地是举世最大石油出口国。什叶派神权政体伊朗长期争夺在区域各地的影响力，叶门是其中一个主要战场。

分析人士表示，沙乌地现正试图缓和区域情势，以便专注于国内计画，让依赖能源的经济多样化。

© 2023 AFP