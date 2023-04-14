马克宏涉台言论对中示弱 欧洲外交高官相继硬起来

（法新社北京14日电） 欧洲外交决策官员今天强烈呼吁中国不可对台湾动武，在法国总统马克宏涉台言论被视为软弱后，这些官员相继在北京对台威胁的议题上采取强硬立场。

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中国从不曾声明放弃武统台湾，近日更围绕台湾举行密集军演。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天与中国外长秦刚在北京召开联合记者会，她在会中谈到这项议题时表示，中国想要控制台湾的任何企图行动都是不可接受的，而且将会对欧洲带来严重连带影响。

欧洲联盟（EU）外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）也在一份预备讲稿中呼应贝尔伯克的立场。这份讲稿是他为了原订今天在北京对「全球化智库」（Center for China and Globalization，CCG）发表演说而做准备，因为他感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）而取消访问中国行程。

贝尔伯克指出：「台海军事态势升级，对全世界来说都是可怕的局面。50%的全球贸易每天通过台海进行。」

马克宏（Emmanuel Macron）上周访问中国后，媒体刊登与他的访谈原本应该展现欧洲在中国政策上的团结一致，但马克宏却在访问中示警，若因「美国的节奏与中国的过度反应」引发台海危机，欧洲应该避免被卷入其中。

尽管马克宏在访问中的许多言论不是他第一次说，但这次发言的时机和直白程度，惹恼许多西方官员。

波瑞尔在讲稿中说：「欧盟（对台湾的）立场一贯而且明确…动用武力改变现状的任何企图都是不可接受的。」

波瑞尔也提到，未来的欧中关系如何，将取决于北京是否尝试运用影响力为乌克兰危机找到政治解决之道。

他说：「在以俄罗斯撤出乌克兰领土为前提去寻找政治解决之道方面，如果中国没有做出贡献，那么要欧盟与中国维持信赖关系将会极为困难，甚至是不可能，尽管我希望见到有这样的关系。」

波瑞尔还表示，对违反国际法置之不理，那样的中立并不可信。他并呼吁中国国家主席习近平与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话，而且希望中国对乌克兰提供更多人道援助。

自从去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，习近平已经2度会见俄国总统蒲亭（Vladimir Putin），却一直未与泽伦斯基对话。

波瑞尔指出：「习主席访问莫斯科，证明没有其他国家比中国对俄罗斯有更大的影响力。」「中国已经示意要参与寻找解决之道，这样很好。但是我必须明白表示，我想知道中国为何迄今没有要求侵略国俄罗斯停止战争。我们都知道，只要蒲亭总统想，任何时候他都可以这样做。」

除此之外，波兰总理本周稍早也警告，如果乌克兰战败，恐怕会令中国更敢于侵略台湾。

贝尔伯克和波瑞尔双双提到经济上过度依赖中国带来的风险。这与欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）访问中国前，在3月一场演说中的立场一致。

贝尔伯克表示：「我们才刚为了依赖俄罗斯能源而付出高昂代价。而众所周知，相同错误不应该犯2次。」她还说，经济安全是德国对中国战略的核心。

波瑞尔也说，欧盟必须分散价值链，以降低对中国原物料的依赖。他强调，欧中贸易日益失衡「不可持续下去」，并且呼吁中国移除��场准入障碍。

© 2023 AFP