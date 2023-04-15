宪法法院认定64岁退休合宪 马克宏似获胜但危机加深

（法新社巴黎14日电） 法国宪法法院今天批准总统马克宏受争议年金改革案的主要项目，即退休年龄由62岁提高至64岁，马克宏看似赢得重大胜利，但许多专家和历史学家认为他加深了笼罩法国民主的阴影。

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宪法法院批准提高退休年龄，为中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）签署年改法案成为法律铺平道路，但是面临法国2/3选民、工会和多数国会议员反对的局面，他强推这项法案过关已令原本抱持支持态度的观察家也觉不满。

备受尊崇的社会学家和历史学者霍桑瓦隆（Pierre Rosanvallon）4月初就严词警告，选民认为马克宏必须重建他总统职位的正当性。

他指出：「若非如此，革命时代可能重新来临，或者有害的不满情绪将逐渐累积，开启极右派民粹主义兴起之路。」

政治历史学家贾瑞盖斯（Jean Garrigues）也批评说，这项改革法案如此强行过关，「令我们所有体制机构和所有政治人物都威信尽失」。

他在世界报（Le Monde）撰文指出：「这场危机使得我国人民和他们全国性民意代表间的关系更为紧绷，一如『黄背心』（Yellow Vests）运动时期。」他是指2018年反对马克宏的黄背心抗议风潮。

马克宏的少数政府在3月16日未经任何一次投票就在国会强行通过年金改革法案，是外界批评的焦点。政府并利用其他宪政措施尽量避免国会进行辩论，这些作法虽然合法，但引发重大争议，加深抗议民众的愤怒不满。

自1月以来，反对年改民众几乎周周上街抗议，有时还出现暴力冲突场面。根据官方统计，3月7日抗议人数最多，有128万民众走上街头，是一个世代来首见。

法国民主工会联盟（CFDT）领导人贝尔杰（Laurent Berger）13日参加最新一场抗议活动，这已经是1月以来的第12场。他说：「这项抗议运动的规模庞大，而且持续有新的民众加入，将会名留我国历史。」他重申，他认为法国已面临「民主危机」。

马克宏去年4月展开第2个任期以来，仅有一次就年金改革问题接受媒体访问，他承认他和政府未能赢得民意之战。但他告诉法国电视一台（TF1），他仍深信为了让国家更好，有必要推行改革，以免年金计画赤字如预估般在2030年膨胀到1350亿美元。

在越来越多人谈起危机和革命之际，也有渐增证据显示民众对法国民主政治的信心正在减少。巴黎政治学院（Institut d'Etudes Politiques de Paris）政治研究中心（Cevipof）2月公布的广受注意年度民调结果即显示，64%受访者认为法国民主政治「运作不良」。

根据这项调查，多达72%受访者对政治人物抱持负面观感，82%受访者认为政治人物未能体会和反映民意。

© 2023 AFP