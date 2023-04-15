打击贩毒网路 美锁定墨国毒枭4儿

（法新社华盛顿14日电） 美国司法部今天对致命毒品芬太尼（fentanyl）展开新一波打击行动，锁定恶名昭彰的墨西哥毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的4个儿子。

广告 继续浏览后续

在3地联邦法院提出的5个相关案件里，司法部点名古兹曼的儿子和他们从如今身陷囹圄的父亲那里继承的西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel），是这种合成鸦片药物的主要来源。美国每天有数以百计民众因使用这种药物过量致死。

在纽约、芝加哥和华盛顿法院提出的案件里，共点名28人，包括墨西哥毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的4个儿子，分别为伊凡（Ivan Guzman Salazar）、赫素斯（Jesus Guzman Salazar）、何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）和欧维迪欧（Ovidio Guzman Lopez）。

司法部指出，这4人从约莫2014年起「带头」让芬太尼大量涌入美国，替主要在墨西哥北部活动的西纳罗亚集团赚取数以百万计美元，尤其是年纪最小的欧维迪欧。

古兹曼的儿子们先前曾在美国毒品案件中遭起诉，欧维迪欧今年1月在墨西哥落网后，美国已经在寻求将他引渡到美国。

但这些新的案件描述从2019年7月古兹曼在美国被判终身监禁以来，一个残酷的贩毒集团邪恶地扩大其行动，并专注于芬太尼。

© 2023 AFP